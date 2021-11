Compiègne Compiègne Compiègne, Oise À l’est de la mer Blatique : les pays baltes Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

À l’est de la mer Blatique : les pays baltes Compiègne, 18 novembre 2021, Compiègne. À l’est de la mer Blatique : les pays baltes Compiègne

2021-11-18 – 2021-11-18

Compiègne Oise Compiègne 22.5 22.5 Conférence avec projections organisée par l’Université dans la Ville. Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les trois républiques baltes qui bordent la côte est de la mer Baltique. Bien que méconnues, celles-ci ont toujours appartenu à l’espace européen. Notre cycle étudiera les multiples aspects de ces petits pays : géographie, histoire, relations internationales. Nous nous intéresserons aux divers aspects des mentalités de trois pays aux langues et minorités différentes, à la place très importante de la religion… Par Martine Thouvenin-Desfontaines, diplômée de l’École du Louvre, Docteure en histoire de l’art, historienne et conférencière nationale Découvrez le détail des conférences sur le lien en barre d’informations. Conférence avec projections organisée par l’Université dans la Ville. Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les trois républiques baltes qui bordent la côte est de la mer Baltique. Bien que méconnues, celles-ci ont toujours appartenu à l’espace européen. Notre cycle étudiera les multiples aspects de ces petits pays : géographie, histoire, relations internationales. Nous nous intéresserons aux divers aspects des mentalités de trois pays aux langues et minorités différentes, à la place très importante de la religion… Par Martine Thouvenin-Desfontaines, diplômée de l’École du Louvre, Docteure en histoire de l’art, historienne et conférencière nationale Découvrez le détail des conférences sur le lien en barre d’informations. contact.udv60@orange.fr +33 3 44 20 35 92 https://www.udvcompiegne.fr/pages/saison-2021-2022/a-l-est-de-la-mer-baltique-les-pays-baltes.html Conférence avec projections organisée par l’Université dans la Ville. Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les trois républiques baltes qui bordent la côte est de la mer Baltique. Bien que méconnues, celles-ci ont toujours appartenu à l’espace européen. Notre cycle étudiera les multiples aspects de ces petits pays : géographie, histoire, relations internationales. Nous nous intéresserons aux divers aspects des mentalités de trois pays aux langues et minorités différentes, à la place très importante de la religion… Par Martine Thouvenin-Desfontaines, diplômée de l’École du Louvre, Docteure en histoire de l’art, historienne et conférencière nationale Découvrez le détail des conférences sur le lien en barre d’informations. Non contractuelle – © Florian Pircher / Pixabay

Compiègne

dernière mise à jour : 2021-09-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne