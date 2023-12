⭐Histoires et Marionnettes⭐ A l’Est de la Lune Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau ⭐Histoires et Marionnettes⭐ A l’Est de la Lune Landerneau, 20 décembre 2023 14:30, Landerneau. ⭐Histoires et Marionnettes⭐ Mercredi 20 décembre, 15h30 A l’Est de la Lune Gratuite Histoires et Marionnettes en breton avec Eric

Il sera accompagné par Ninnog à la harpe.

Un bon goûter et des histoires en musique ! Un bon moment en perspective

Mercredi 20 Décembre

15h30

Coffee Shop A l’Est de la Lune

A l'Est de la Lune 21 Rue des Déportés, 29800 Landerneau

2023-12-20T15:30:00+01:00 – 2023-12-20T16:30:00+01:00

2023-12-20T15:30:00+01:00 – 2023-12-20T16:30:00+01:00

