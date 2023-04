Venez explorer le monde du son avec votre enfant ! A l’Est de la Lune Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Venez explorer le monde du son avec votre enfant ! A l’Est de la Lune, 13 mai 2023, Landerneau. Venez explorer le monde du son avec votre enfant ! Samedi 13 mai, 10h30 A l’Est de la Lune Sur inscription par mail Atelier parent/enfant avec Gwennan du Centre breton d’Art Populaire à : exploration sensorielle et musicale, au travers de la manipulation des instruments, d’objets sonores de la vie quotidienne ou encore d’objets insolites et découvertes de chansons, berceuses et comptines issues du répertoire traditionnel breton.

2 ateliers sont proposés : à 10h30 pour les 2/4 ans et 11h15 pour les 5/8 ans. A l’Est de la Lune 21 Rue des Déportés, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

