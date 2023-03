Bal Trad à Floirac A L’Espace social et culturel du haut Floirac, Floirac 33270, Floirac (33)

Bal Trad à Floirac A L’Espace social et culturel du haut Floirac, Floirac 33270, Floirac (33), 24 mars 2023, . Bal Trad à Floirac Vendredi 24 mars, 18h30 A L’Espace social et culturel du haut Floirac, Floirac 33270, Floirac (33) 5€ BAL TRAD Le vendredi 24 Mars 2023 à partir de 18 h 30 A l’Espace Social et culturel du Haut Floirac, 1 rue Voltaire Floirac 33270 L’Association CaminoCultural Floirac Jumelage organise un Bal Trad avec le groupe polkalune. 18 H 30 Initiation aux danses traditionnelles 19 h 30 Auberge espagnole ( chacun apporte un plat à partager et ses couverts). 20 h 30 soirée Bal Trad Prix de la soirée: 5 € Contacts: 07 77 07 06 05 06 21 60 51 13 caminoculturalfloirac@gmail.com source : événement Bal Trad à Floirac publié sur AgendaTrad A L’Espace social et culturel du haut Floirac, Floirac 33270, Floirac (33) 1, Rue Voltaire A L’Espace social et culturel du haut Floirac, Floirac 33270, 33270 Floirac, France [{« link »: « mailto:caminoculturalfloirac@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41698 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

