Drome Saint-Jean-de-Galaure . Venez nombreu-ses, petit-es et grand-es, écouter le printemps! Visite du refuge, découverte et écoute des oiseaux présents sur le site. Construction de nichoirs pour équiper le refuge. Pique nique tiré du sac +33 4 75 68 40 27 A l’espace Natur’ailes (derrière la boulangerie de La Motte) Saint-Jean-de-Galaure

