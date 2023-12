Rejoignez l’aventure créative de votre quartier ! à l’Espace Mosaïque Rejoignez l’aventure créative de votre quartier ! à l’Espace Mosaïque, 7 décembre 2023 00:00, . Rejoignez l’aventure créative de votre quartier ! Jeudi 7 décembre, 01h00 à l’Espace Mosaïque Rejoignez l’Aventure Créative de Votre Quartier ! Dans le cadre de l’initiative « Agir dans Mon Quartier », nous vous convions à participer à un projet couture unique.

Cette aventure collective vous offre l’opportunité de donner vie à des croquis imaginés par une talentueuse habitante, le tout dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Rejoignez-nous pour contribuer à la concrétisation de ce projet qui mettra en lumière votre expertise en matière de tenues chic et élégantes. Réunion d’information autour d’un petit déjeuner le Jeudi 7 décembre de 9h 30 à 11h30 à l’espace mosaïque. à l’Espace Mosaïque à l’Espace Mosaïque, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Heure : 00:00 Autres Lieu à l'Espace Mosaïque Adresse à l'Espace Mosaïque, Cugnaux

