A l'envers, à l'endroit, 26 novembre 2022

A l’envers, à l’endroit



2022-11-26

3 8 Munis de casques audio, les enfants participent à un spectacle à la fois immersif et interactif : face à eux, un comédien et une bruitiste rivalisent d’inventivité avec quelques micros, une bouteille d’eau, des ustensiles de cuisine… Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre de l’oreille.

Muriel Imbach s’empare avec malice de contes pour enfants, tels que Blanche-neige ou Le Petit chaperon-rouge, pour interroger les stéréotypes de genre et pour mettre à l’envers ce qui nous semble être à l’endroit.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par