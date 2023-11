Concert Polyphonie d’Oc « Cor-D-Lus » à l’entrée sud du village, Lauris (84) Concert Polyphonie d’Oc « Cor-D-Lus » à l’entrée sud du village, Lauris (84), 9 décembre 2023, . Concert Polyphonie d’Oc « Cor-D-Lus » Samedi 9 décembre, 18h30 à l’entrée sud du village, Lauris (84) gratuit Cor D Lus fait vibrer la corde sensible du public. Cet ensemble vocal a capela, composé de cinq garçons du Vaucluse propose un concert très original qui étonne par le mélange de modernité, d’actualité et de tradition. source : événement Concert Polyphonie d’Oc « Cor-D-Lus » publié sur AgendaTrad à l’entrée sud du village, Lauris (84) Avenue de la Gare

à l’entrée sud du village, 84360 Lauris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46726 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:30:00+01:00

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:30:00+01:00 stage 84 Détails Autres Lieu à l'entrée sud du village, Lauris (84) Adresse Avenue de la Gare à l'entrée sud du village, 84360 Lauris, France Age max 110 Lieu Ville à l'entrée sud du village, Lauris (84) latitude longitude 43.746982;5.313601

à l'entrée sud du village, Lauris (84) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//