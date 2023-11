CONCERT « Chansons Françaises et Brésiliennes » Claire LUZI à l’entrée sud du village, Lauris (84), 1 décembre 2023, .

CLAIRE LUZI « Ce Corta-jaca : une création autour des textes et compositions de Claire Luzi et Cristiano Nascimento.

* »Cette mandoliniste-chanteuse – meneuse de compagnies et d’amitiés musicales fidèles – nous emmène dans son univers chatoyant, façonné par des années de rencontres entre Brésil et Provence, entre mélodies oniriques et rythmes bien terrestres. Elle imagine avec gourmandise et une discrétion flamboyante les mille et une histoires de la vie ordinaire, passées au tamis de ses espoirs, de ses rêves d’égalité ou d’écologie heureuses, et raconte les mille petits riens qui jalonnent notre quotidien dans ce dédale ». Manu Théron*

Claire Luzi sera accompagnée sur scène par Karine Huet à l’accordéon, Raquel Freitas au piano, Verioca à la guitare et au beatbox, Icaro Kai Mello et Olivier Boyer aux percussions.

à l’entrée sud du village, Lauris (84) Avenue de la Gare

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T00:00:00+01:00

