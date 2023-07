Altera Roma Récit – Concert à l’entrée sud du village, Lauris (84) Altera Roma Récit – Concert à l’entrée sud du village, Lauris (84), 29 juillet 2023, . Altera Roma Récit – Concert Samedi 29 juillet, 19h00 à l’entrée sud du village, Lauris (84) au choix 5, 10 ou 15 euros Conférence chantée à partir du manuscrit d’Apt, Altera Roma est un récit concert qui propose une vision poétique et musicale de ce que fut Avignon, l’autre Rome, au XIV siècle. Sur les traces de la citadine nous tenterons de remonter le temps afin d’écouter » à travers les murs » du palais des Papes? des anecdotes et des détails, des théories et des rêveries, ainsi que des pièces vocales issues d’un manuscrit dit « d’Apt ». Ce manuscrit contenant des polyphonies sacrées chantées à la chapelle des papes d’Avignon. Le trio masculin ponctuera le récit de Cécilia par des extraits de la messe d’Apt ainsi que quelques hymnes extraits des manuscrits. Récitante: Cécilia Simonet Chanteurs: Jean-Philippe Perdereau, Damien Legrand, Julien Bouchet Participation au choix : 5,10 ou 15 euros. source : événement Altera Roma Récit – Concert publié sur AgendaTrad à l’entrée sud du village, Lauris (84) Avenue de la Gare

à l'entrée sud du village, 84360 Lauris, France

Détails Autres Lieu à l'entrée sud du village, Lauris (84) Adresse Avenue de la Gare à l'entrée sud du village, 84360 Lauris, France

