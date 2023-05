Voix partagées « Tant que li siam » en concert à l’entrée sud du village, Lauris (84), 27 mai 2023, .

Voix partagées « Tant que li siam » en concert Samedi 27 mai, 17h00 à l’entrée sud du village, Lauris (84)

Constitué de deux chanteuses et deux chanteurs percussionnistes, Tant que li Siam (traduire : Tant que nous y sommes) chante un répertoire original de poèmes collectés autour du Ventoux et plus largement en Provence. Le répertoire chanté dresse un pont entre le territoire que les chanteurs arpentent au quotidien et le bassin méditerranéen, espace de leurs origines, de leurs influences et de leurs pérégrinations musicales et humaines. Les poèmes émanent souvent d’illustres anonymes, mais aussi de poètes plus reconnus ayant parcouru cette montagne et son pays pour y forger leur écriture, leur langue, leur vision de la vie et du monde.

à l’entrée sud du village, Lauris (84) Avenue de la Gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T17:00:00+02:00 – 2023-05-27T21:00:00+02:00

