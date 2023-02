Dans le cadre des rendez-vous de l’Arc boisé : Le Chataîgnier, le Chêne et leurs usages A l’entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange Villecresnes Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Villecresnes

Dans le cadre des rendez-vous de l’Arc boisé : Le Chataîgnier, le Chêne et leurs usages A l’entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange, 14 octobre 2023, Villecresnes. Dans le cadre des rendez-vous de l’Arc boisé : Le Chataîgnier, le Chêne et leurs usages Samedi 14 octobre, 14h00 A l’entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange Partez à la découverte de ces deux arbres mythiques que sont le Chêne et le Châtaignier. À travers des ateliers pratiques, vous découvrirez leurs usages en cuisine, en vannerie, en menuiserie, en tannerie, et bien d’autres encore… Une matinée riche en apprentissages ! A l’entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange 94440 Villecresnes Villecresnes 94440 Val-de-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+00:00 – 2023-10-14T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Villecresnes Autres Lieu A l'entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange Adresse 94440 Villecresnes Ville Villecresnes Age maximum 99 lieuville A l'entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange Villecresnes Departement Val-de-Marne

A l'entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange Villecresnes Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villecresnes/

Dans le cadre des rendez-vous de l’Arc boisé : Le Chataîgnier, le Chêne et leurs usages A l’entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange 2023-10-14 was last modified: by Dans le cadre des rendez-vous de l’Arc boisé : Le Chataîgnier, le Chêne et leurs usages A l’entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange A l'entrée du Chemin des Boeufs, accès via la Route de la Grange 14 octobre 2023 A l'entrée du Chemin des Boeufs accès via la Route de la Grange Villecresnes Villecresnes

Villecresnes Val-de-Marne