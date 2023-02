Les petits trésors de la nature A l’entrée du bois de Boissy Franconville Catégories d’Évènement: Franconville

Val-d'Oise

Les petits trésors de la nature A l’entrée du bois de Boissy, 1 octobre 2023 08:00, Franconville. Les petits trésors de la nature Dimanche 1 octobre, 10h00 A l’entrée du bois de Boissy Pas d’âne pour vous accompagner lors de cette sortie mais l’espace naturel de Boissy recèle de nombreux trésors naturels, à découvrir et à retrouver !

Au gré des explications et des contes relatés par votre guide, vous apprendrez à identifier quelques arbres et fleurs avant de participer à une petite chasse aux trésors, pour le plus grand plaisir des enfants ! A l’entrée du bois de Boissy 189, chaussée Jules César, 95130 Franconville Franconville 95130 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T08:00:00+00:00 – 2023-10-01T10:00:00+00:00

Détails Heure : 08:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Franconville, Val-d'Oise Autres Lieu A l'entrée du bois de Boissy Adresse 189, chaussée Jules César, 95130 Franconville Ville Franconville Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville A l'entrée du bois de Boissy Franconville Departement Val-d'Oise

A l'entrée du bois de Boissy Franconville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/franconville/

Les petits trésors de la nature A l’entrée du bois de Boissy 2023-10-01 was last modified: by Les petits trésors de la nature A l’entrée du bois de Boissy A l'entrée du bois de Boissy 1 octobre 2023 08:00 A l'entrée du bois de Boissy Franconville Franconville

Franconville Val-d'Oise