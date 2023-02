Dans le cadre de la Fête de la Nature : La nuit au Bois de Boissy A l’entrée du bois de Boissy Franconville Catégories d’Évènement: Franconville

Dans le cadre de la Fête de la Nature : La nuit au Bois de Boissy A l’entrée du bois de Boissy, 27 mai 2023, Franconville. Dans le cadre de la Fête de la Nature : La nuit au Bois de Boissy Samedi 27 mai, 20h30 A l’entrée du bois de Boissy Pas d’âne pour vous accompagner, mais d’autres animaux à découvrir lors de cette balade nocturne à faire en famille. La nuit marque la fin des activités pour certains et le début pour d’autres. Vous découvrirez un nouveau monde qui s’éveille avec l’obscurité. De nombreux animaux pourraient bien être présents à ce rendez-vous crépusculaire. Les sens en éveil, tentons de partir à leur rencontre! A la fin de l’animation, une petite collation sera proposée pour échanger autour de cette expérience ! A l’entrée du bois de Boissy 189, chaussée Jules César, 95130 Franconville Franconville 95130 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

