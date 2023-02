Jeu de piste sur les traces de Victor Hugo A l’entrée de Montfermeil Montfermeil Catégories d’Évènement: Montfermeil

Seine-Saint-Denis

Jeu de piste sur les traces de Victor Hugo A l’entrée de Montfermeil, 28 mai 2023, Montfermeil. Jeu de piste sur les traces de Victor Hugo Dimanche 28 mai, 10h00 A l’entrée de Montfermeil Après une initiation à l’orientation avec boussole et carte, partez sur les traces de Victor Hugo, accompagnés par une paysagiste-animatrice. Ce jeu de piste sera aussi l’occasion d’observer les animaux qui peuplent les étangs de la Forêt régionale de Bondy. Il est vivement conseillé de se munir d’un téléphone portable par famille (ou groupe) pour contacter l’animatrice en cas de besoin durant l’animation. Boussoles et cartes fournies. A l’entrée de Montfermeil 1 Boulevard Hardy 93370 Montfermeil Montfermeil 93370 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T08:00:00+00:00 – 2023-05-28T11:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Montfermeil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu A l'entrée de Montfermeil Adresse 1 Boulevard Hardy 93370 Montfermeil Ville Montfermeil Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville A l'entrée de Montfermeil Montfermeil Departement Seine-Saint-Denis

A l'entrée de Montfermeil Montfermeil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfermeil/

Jeu de piste sur les traces de Victor Hugo A l’entrée de Montfermeil 2023-05-28 was last modified: by Jeu de piste sur les traces de Victor Hugo A l’entrée de Montfermeil A l'entrée de Montfermeil 28 mai 2023 A l'entrée de Montfermeil Montfermeil Montfermeil

Montfermeil Seine-Saint-Denis