Nettoyons nos espaces verts ! A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, à proximité du petit parking, 26 mars 2023, Montmagny. Nettoyons nos espaces verts ! 26 mars – 3 décembre A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, à proximité du petit parking Ils se logent trop souvent sous les arbres, dans les fourrés, sur les abords des allées et des bassins, et mettent des années à se décomposer ! Pour un moment convivial garanti, et surtout très utile, venez nombreux pour une opération de nettoyage au sein de l’espace naturel régionale de la Butte Pinson.

Les petits comme les grands sont les bienvenus. Opération inscrite au World CleanUp Day du 16 septembre 2023.

Après l'effort, un goûter convivial est offert à la ferme pédagogique de la Butte Pinson.

2023-03-26T14:00:00+02:00 – 2023-03-26T16:30:00+02:00

CleanUp Nettoyons la Nature Terres de Santé

