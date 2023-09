Soirée magique « Lecture et musique » A l’église Sartilly-Baie-Bocage, 13 octobre 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

Sartilly-Baie-Bocage,Manche

Soirée lecture et musique sur le thème des addictions (l’argent, la drogue, le sexe, internet, le jeu…), par Patrick Simon – comédien et Jolann et Antoine Koelh – musiciens, avec la complicité de Dostoïevski, Zweig, Gainsbourg, Pennace, Molière, Boulgakov, Hugo…

Soirée proposée par l’association ABBA ( Angey Baie Bocage Animations)..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

A l’église ANGEY

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



An evening of reading and music on the theme of addictions (money, drugs, sex, internet, gambling…), by Patrick Simon – actor and Jolann and Antoine Koelh – musicians, with the complicity of Dostoïevski, Zweig, Gainsbourg, Pennace, Molière, Boulgakov, Hugo…

Evening organized by ABBA (Angey Baie Bocage Animations).

Una velada de lectura y música sobre el tema de las adicciones (dinero, drogas, sexo, Internet, juego…), a cargo de Patrick Simon – actor y Jolann y Antoine Koelh – músicos, con contribuciones de Dostoievski, Zweig, Gainsbourg, Pennace, Molière, Boulgakov, Hugo…

Velada organizada por ABBA (Angey Baie Bocage Animations).

Lese- und Musikabend zum Thema Süchte (Geld, Drogen, Sex, Internet, Glücksspiel…), von Patrick Simon – Schauspieler und Jolann und Antoine Koelh – Musiker, mit der Unterstützung von Dostojewski, Zweig, Gainsbourg, Pennace, Molière, Bulgakov, Hugo…

Der Abend wird von der Vereinigung ABBA ( Angey Baie Bocage Animations) angeboten.

