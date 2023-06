Ensemble vocal du Delta – Les Vendredis de Grâne A l’église Grane, 19 juillet 2023, Grane.

Grane,Drôme

L’ensemble vocal Delta de Coline Serreau est un choeur de cinq à six chanteurs..

2023-07-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-19 . .

A l’église

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Coline Serreau’s vocal ensemble Delta is a choir of five to six singers.

El conjunto vocal Delta de Coline Serreau es un coro de cinco o seis cantantes.

Das Vokalensemble Delta von Coline Serreau ist ein Chor mit fünf bis sechs Sängern.

