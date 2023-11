CONCERT DE NOEL A L’EGLISE Blajan, 3 décembre 2024, Blajan.

Blajan,Haute-Garonne

Venez écouter le Chœur à coeur Castillonais.

2024-12-03

A L’EGLISE

Blajan 31350 Haute-Garonne Occitanie



Come and listen to Ch?ur à coeur Castillonais

Venga a escuchar a la Ch?ur à coeur Castillonais

Kommen Sie und hören Sie dem Ch?ur à coeur Castillonais zu

