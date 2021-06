A L’ECOUTE DU VIVANT Théâtre du centaure, 26 juin 2021-26 juin 2021, Marseille.

Sonder le monde végétal et la création sonore dans une approche Art & Sciences Lors de 4 RDV avec concerts, conférences — conversations et parcours botaniques Sur réservation (places limitées) — à partir de 12 ans. — — — 1 | Samedi 26 juin | 14h à 16h30 : • La musique à l’écoute du vivant, concert Salades Composées • Balades botaniques avec Cultures Permanentes • Conférence avec Pedro Ferrandiz : Comment la musique peut-elle communiquer avec les plantes par les « protéodies »? 2 | Samedi 26 juin | 17h30 à 20h : • La musique à l’écoute du vivant, concert Salades Composées • Balades botaniques avec Cultures Permanentes • Conférence-concert avec Marc Henry : Saisir les rapports entre masse, énergie et vibration pour comprendre la relation entre musique et vivant. 3 | Dimanche 27 juin | 10h30 – 12h30 : • La musique à l’écoute du vivant, concert Salades Composées • Balades botaniques avec Cultures Permanentes • Conférence avec Yvan Perez : Réflexion sur les enjeux de la génétique en biologie, critique d’une représentation de la nature. 4 | ::Dimanche 27 juin | 14h – 16h30 : • La musique à l’écoute du vivant, concert Salades Composées • Balades botaniques avec Cultures Permanentes • Conversation avec nos trois invités sur leurs approches politiques et philosophiques, entre science, art et (T)transition(S) — — — A L’ECOUTE DU VIVANT est une proposition du collectif Salades Composées , dpt Musicologie L3-AMU, et de Virgile Abela, artiste intervenant et tuteur de projet, Avec la contribution des scientifiques invités Marc Henry, Pedro Ferrandiz et Yvan Perez, Avec le soutien d’Aix-Marseille Université – ALLSH, Culture Action CROUS, En partenariat avec Cultures Permanentes et le Théâtre du Centaure.

Théâtre du centaure 2 Rue Marguerite de Provence, 13009 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



