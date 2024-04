À l’écoute du jardin, balade sonore dans le jardin de la MSH Paris Nord – pour scolaires Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, vendredi 31 mai 2024.

À l’écoute du jardin, balade sonore dans le jardin de la MSH Paris Nord – pour scolaires À l’écoute du jardin, balade sonore, Vendredi 31 mai, 14h00 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Une seule classe, uniquement sur inscription préalable

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T15:00:00+02:00

À l’écoute du jardin, balade sonore,

Visite du jardin par Diane Schuh pour une classe de primaire

Le jardin de la MSH Paris Nord est un lieu de biodiversité. Il est conçu comme un jardin en mouvement : les espèces plantées y sont laissées libres à la reconquête, simplement guidées par quelques fauches annuelles. Ce jardin est inaccessible aux humains une grande partie de l’année, permettant aux non-humains : végétaux, oiseaux, insectes, chats parfois, de s’approprier ce territoire.

Lors de cette promenade, nous inviterons les participant·es à pratiquer L’Art de l’attention en exerçant nos cinq sens. Nous observerons les plantes au moyen de loupes et découvrirons les relations qu’elles entretiennent entre elles. Nous pourrons les toucher et les sentir. Nous découvrirons l’acoustique et le milieu sonore du jardin en proposant des exercices d’écoute.

Diane Schuh est musicienne et paysagiste, doctorante en musique (à l’université Paris 8 / Musidanse / CICM).

>> consulter le programme complet des Rendez-vous aux jardins à la MSH Paris Nord le vendredi 31 mai 2024

https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2024/

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord est une Unité d'Appui et de Recherche (UAR 3258) soutenue par le CNRS, les universités Paris 8 et Sorbonne Paris Nord. Métro 12 Front Populaire, sortie n°3 MSH Paris Nord

©Flavie Jeannin