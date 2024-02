A l’écoute du Brame sous les étoiles Saint-Paul-la-Roche, vendredi 27 septembre 2024.

Après avoir découvert les principales caractéristiques de l’espèce Cerf en salle, vous partirez à l’écoute du brame du cerf à pied. Au retour en salle des fêtes, une soupe chaude vous accueillera et vous pourrez alors découvrir les étoiles au travers les téléscopes de l’association REGULUS.

Prévoir des vêtements de randonnées + vêtement chaud en fin de soirée.

En partenariat et animé par la Fédération des Chasseurs de Dordogne et Régulus.

Inscription avant le 23 septembre. EUR.

Début : 2024-09-27 20:00:00

fin : 2024-09-27

Salle des fêtes

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

