à l’écoute du brame du cerf Saint-Benoît-la-Forêt, 23 septembre 2022, Saint-Benoît-la-Forêt.

à l’écoute du brame du cerf Saint-Benoît-la-Forêt

2022-09-23 19:00:00 – 2022-09-23 22:00:00

Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire Saint-Benoît-la-Forêt

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer. Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et non bruyants

Jumelles prêtées. En partenariat avec la LPO.

Tous publics, enfant dès 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

RDV place de l’église à Saint-Benoît-la-Forêt

Réservation indispensable au 02 47 58 09 05

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer. Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et non bruyants

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer. Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et non bruyants

Jumelles prêtées. En partenariat avec la LPO.

Tous publics, enfant dès 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

RDV place de l’église à Saint-Benoît-la-Forêt

Réservation indispensable au 02 47 58 09 05

Saint-Benoît-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-04-01 par