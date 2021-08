à l’écoute du brame du cerf Saint-Benoît-la-Forêt, 17 septembre 2021, Saint-Benoît-la-Forêt.

à l’écoute du brame du cerf 2021-09-17 19:00:00 – 2021-09-17 21:00:00

Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire Saint-Benoît-la-Forêt

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer.

En partenariat avec la LPO.

Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et non bruyants. Jumelles prêtées.

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer.

En partenariat avec la LPO.

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Le brame correspond à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer le cerf en train de bramer.

En partenariat avec la LPO.

Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et non bruyants. Jumelles prêtées.

dernière mise à jour : 2021-08-20 par