« A l’écoute des plantes » avec Jean-Marie Lancou Les végétaux émettent des ondes électro-magnétiques, paroles muettes des plantes. Ces ondes peuvent être converties par un appareil en notes de musique. Ainsi, nous pouvons entendre la mélodie des pl… Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Gratuit. Entrée libre.

Les végétaux émettent des ondes électro-magnétiques, paroles muettes des plantes. Ces ondes peuvent être converties par un appareil en notes de musique. Ainsi, nous pouvons entendre la mélodie des plantes !

Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes Pyrénées, Occitanie Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 42 37 37 http://www.chateaufort-lourdes.fr Aménagé en 1926 par les fondateurs du musée, Louis et Margalide Le Bondidier, au pied du donjon, jardin public de 1 000 m2 de plantes de rocailles traversé par un petit ruisseau. Cascade artificielle et jardins en terrasses avec vivaces, mise en bonzaïs de nombreuses espèces et plantes annuelles. Sculptures et maquettes d’habitats (collections du musée Pyrénéen) habitent les lieux.

Ouvert toute l’année. centre-ville, enceinte du château fort. Entrée près de l’office de tourisme

©Chateaufort-MuséepyrénéenLourdes