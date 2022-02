A l’écoute des oiseaux Maison de la Prairie Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l'Évêque

A l'écoute des oiseaux

Maison de la Prairie, le dimanche 22 mai à 09:30

Maison de la Prairie, le dimanche 22 mai à 09:30

Dimanche 22 mai. Les oiseaux du bocage : identifiez les oiseaux à leur chant dans le cadre la fête de la nature. Sortie gratuite, animée par **la Ligue pour la Protection des Oiseaux**. Inscription obligatoire Départ à 9h30 à la Maison de la Prairie. Renseignements et inscriptions : [[roland.pellion@orange.fr](mailto:roland.pellion@orange.fr)](mailto:roland.pellion@orange.fr)

Gratuit Renseignements et inscriptions : roland.pellion@orange.fr

LPO – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison de la Prairie 72530 Yvré l’Evêque Yvré-l’Évêque Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T09:30:00 2022-05-22T12:00:00

