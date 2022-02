À l’écoute des maîtres chanteurs Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Pour l'arrivée du printemps, les animateurs du Parc d'Isle vous proposent de découvrir les chants d'oiseaux. Après un court exposé, discrètement vous parcourrez les allées du parc. Qu'ils soient élaborés ou élémentaires, mélodieux ou grinçants, en tendant l'oreille, vous apprendrez à reconnaître les chants : celui de la fauvette, celui rythmé du pouillot, la puissance de celui du troglodyte ou la phrase du pinson inlassablement répétée… Places limitées, sur réservation à la Maison du Parc d'Isle au 0323050650

