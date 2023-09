À l’écoute des chauves-souris Maison Paris Nature Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 18h00 à 19h45

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Spécial : JOUR DE LA NUIT

[Sortie]

Saviez-vous que les chauves-souris ne sont pas aveugles et qu’en plus de la vue, elles possèdent un système de navigation, l’écholocalisation, qui leur permet d’obtenir une image en trois dimensions de leur environnement nocturne ? Saviez-vous également qu’il était possible d’écouter leur écholocalisation ?

À la suite d’une courte présentation en salle, nous nous promènerons dans le Parc Floral de Paris pour écouter le monde fascinant de ces animaux discrets grâce à l’utilisation de détecteurs spécialisés et pour tenter de les apercevoir. Apportez une lampe frontale ou une lampe torche et des vêtements adéquats.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Les grilles du Parc Floral fermant à 18h30 en cette saison, nous soulignons l’importance d’arriver à l’heure à l’animation. L’accès à l’animation sera impossible passé 18h30.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

NB : Pour les plus jeunes, une animation « Souriez aux chauves-souris ! » est proposée le 26 octobre.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

