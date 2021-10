Paris Maison Paris Nature île de France, Paris À l’écoute des chauves-souris Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 26 octobre 2021

de 17h45 à 19h30

gratuit

[Visite guidée] Saviez-vous que les chauves-souris ne sont pas aveugles et qu'en plus de la vue, elles possèdent un système de navigation, l'écholocalisation, qui leur permet d'obtenir une image en trois dimensions de leur environnement nocturne ? Saviez-vous également qu'il était possible d'écouter leur écholocalisation ? Lors d'une balade dans le Bois de Vincennes, écoutez le monde fascinant de ces animaux discrets grâce à l'utilisation de détecteurs spécialisés et tentez de les apercevoir. Apportez une lampe frontale ou une lampe torche et des vêtements adéquats. Rendez-vous au Lac de Saint-Mandé.

2021-10-26T17:45:00+02:00_2021-10-26T19:30:00+02:00

