A l’écoute des chauve-souris Breitenbach Breitenbach Catégories d’évènement: 67220

Breitenbach

A l’écoute des chauve-souris Breitenbach, 1 juillet 2022, Breitenbach. A l’écoute des chauve-souris Breitenbach

2022-07-01 21:15:00 – 2022-07-01 22:00:00

Breitenbach 67220 Afin de compléter la soirée discussion autour du monde nocturne nous vous invitons à une balade éducative sur les chauve-souris de notre territoire. Equipés de batbox venez écouter et découvrir comment communiquent ces mystérieux petits mammifères. Venez écouter les sons de la nuit ! Cette Balade éducative est réalisée en partenariat avec Natura 2000 en association avec le Gepma (veuillez apporter une paire d’écouteurs individuels). Afin de compléter la soirée discussion autour du monde nocturne nous vous invitons à une balade éducative sur les chauve-souris de notre territoire. Equipés de batbox venez écouter et découvrir comment communiquent ces mystérieux petits mammifères. Venez écouter les sons de la nuit ! Cette Balade éducative est réalisée en partenariat avec Natura 2000 en association avec le Gepma (veuillez apporter une paire d’écouteurs individuels). Breitenbach

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: 67220, Breitenbach Autres Lieu Breitenbach Adresse Ville Breitenbach lieuville Breitenbach Departement 67220

Breitenbach Breitenbach 67220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breitenbach/

A l’écoute des chauve-souris Breitenbach 2022-07-01 was last modified: by A l’écoute des chauve-souris Breitenbach Breitenbach 1 juillet 2022 67220 Breitenbach

Breitenbach 67220