A l’écoute des chants d’oiseaux Vergisson, 27 octobre 2021, Vergisson.

A l’écoute des chants d’oiseaux 2021-10-27 – 2021-10-27

Vergisson Saône-et-Loire

EUR 0 0 Entendre les chants d’oiseaux est un bonheur pour nos oreilles. Venez les écouter dans leur environnement, sur le Grand Site. Découvrez leur rôle dans la détermination des espèces et les différences entre les cris et les chants.

Animé par Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement à la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Ligue pour la protection des oiseaux).

Prévoir des chaussures de randonnée, jumelles et bouteille d’eau.

Sur réservation.

Entendre les chants d’oiseaux est un bonheur pour nos oreilles. Venez les écouter dans leur environnement, sur le Grand Site. Découvrez leur rôle dans la détermination des espèces et les différences entre les cris et les chants.

Animé par Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement à la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Ligue pour la protection des oiseaux).

Prévoir des chaussures de randonnée, jumelles et bouteille d’eau.

Sur réservation.

dernière mise à jour : 2021-10-18 par