A l’écoute des chants d’oiseaux de la Baie Carolles, 23 février 2022, Carolles.

A l’écoute des chants d’oiseaux de la Baie Carolles

2022-02-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-23 19:00:00 19:00:00

Carolles Manche Carolles

Depuis 2021, quelques passionnés ont proposé la création d’une sonothèque des oiseaux de la région.

Notre association contribue au développement de ce projet par le recrutement de Corentin, volontaire Service Civique, chargé de collecter des enregistrements d’oiseaux avec une parabole et missionné pour sensibiliser la population locale.

Au cours de deux conférences, nous présenterons les objectifs de ce projet et les premiers résultats obtenus.

Entrée libre, port du masque et pass vaccinal obligatoires.

contact@vallee-du-lude.com +33 6 42 10 75 09

Carolles

dernière mise à jour : 2022-02-07 par