À l'écoute des amphibiens
Chemin de l'Epine Blanche
Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

À l’écoute des amphibiens Chemin de l’Epine Blanche, 1 avril 2022, Congis-sur-Thérouanne. À l’écoute des amphibiens

le vendredi 1 avril à 19:00

La tombée de la nuit est le moment idéal pour rechercher les amphibiens et écouter le chant des grenouilles. Venez partager un moment surprenant dans un espace naturel remarquable ! Sortie nature co-organisée avec l’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France Chemin de l’Epine Blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

