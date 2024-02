A l’écoute de vos notes intérieures Parc de la Baleine Luc-sur-Mer, dimanche 11 août 2024.

A l’écoute de vos notes intérieures Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados

Avec Emeline, sophrologue diplômée, les enfants découvrent, sous forme de jeux, leur capacité à ressentir les émotions et les exprimer avec le corps, par le rythme et les sons intuitifs. Par exemple, connaissez-vous la sansula, ce petit piano à pouce au son mélodieux?

Toute l’année pour les individuels sophrologie, coaching haute sensibilité en cabinet (Douvres-la Délivrande, Pole santé de Creully, Caen Beaulieu)

Membre du réseau Planeth Patient, formée à l’éducation thérapeutique (maladies chroniques)

Séance en groupe (en cabinet et centre socioculturel).

Scolaire accepté sur demande.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 11:00:00

fin : 2024-08-11 12:15:00

Parc de la Baleine 45 Rue de la Mer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie contact@motsetsens.com

