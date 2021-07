À l’écoute de Moulins Maison Folie Moulins, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Lille.

du mercredi 8 septembre au dimanche 12 septembre à Maison Folie Moulins

_À l’écoute de Moulins_ est une plongée graphique et sonore dans le quartier, imaginée avec les voisines et les voisins. C’est l’association 3ème Virage à Gauche qui vous emmène, à la fois à travers une exposition des travaux réalisés par les habitant.e.s (photos, illustrations, cartographie, pastilles sonores), et à travers une balade sonore guidée par des comédien.ne.s et les voix des Moulinois.e.s. En route ! * **Exposition** du mercredi 8 au dimanche 12 septembre, de 14h à 19h * **Balade sonore** dimanche 12 septembre, entre 14h et 19h (durée 45 minutes, départ tous les 30 minutes) – réservations conseillées auprès de la maison Folie Moulins

Gratuit, réservations conseillées pour les balades

Invitation au voyage : l’association 3ème Virage à Gauche vous propose un parcours singulier dans le quartier de Moulins, à travers une exposition et des balades sonores.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



