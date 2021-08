Lille maison folie Lille, Nord A l’écoute de Moulins maison folie Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

A l'écoute de Moulins
du mercredi 8 septembre au mardi 14 septembre à maison folie

du mercredi 8 septembre au mardi 14 septembre à maison folie

A l’écoute de Moulins est une plongée graphique et sonore dans le quartier, imaginée avec les voisines et les voisins. C’est l’association 3ème Virage à Gauche qui vous emmène, à la fois à travers une exposition des travaux réalisés par les habitant·e·s (photos, illustrations, cartographie, pastilles sonores), et à travers une balade sonore guidée par des comédien·ne·s et les voix de Moulins. En route ! **Exposition du 8 au 12 septembre, de 14h à 19h** Balade sonore dimanche 12 septembre, entre 14h et 19h (durée 45 minutes, départ tous les 30 minutes)

gratuit, réservation obligatoire pour la balade sonore par mail

Découverte du quartier. maison folie 47/49 rue d’Arras lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T19:00:00;2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T19:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison folie Adresse 47/49 rue d'Arras lille Ville Lille lieuville maison folie Lille