A l’écoute de l’engoulevent à Pirou

2022-07-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-07 22:30:00 22:30:00 Venez découvrir la lande boisée un soir d’été et observer sa flore, avant d’écouter le chant singulier de l’engoulevent, oiseau migrateur revenant d’Afrique pour nicher dans ce milieu. Peut-être l’observerons nous aussi chasser au-dessus de nos têtes. Gratuit. En partenariat avec la commune de Pirou.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

