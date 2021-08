Oullins Hôtel de Ville Métropole de Lyon, Oullins À l’écoute de la ville d’Oullins Hôtel de Ville Oullins Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Oullins

À l’écoute de la ville d’Oullins Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Oullins. À l’écoute de la ville d’Oullins

Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 13:30

Organisateur associé : nomade Land

Le nombre de places est limité.

Partez à la découverte d’Oullins à travers ses paysages sonores. Animée par l’artiste Gilles Malatray, cette balade propose une expérience acoustique ponctuée par des lectures.Préparez vos oreilles! Hôtel de Ville Place Roger Salengro, Oullins Oullins Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Oullins Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Place Roger Salengro, Oullins Ville Oullins lieuville Hôtel de Ville Oullins