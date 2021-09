Le Fousseret Scène du Picon Haute-Garonne, Le Fousseret “A l’école Zoé” Scène du Picon Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Scène du Picon, le samedi 11 septembre à 11:00

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ! Zoé a grandi et elle rentre à l’école ! Elle est toujours aussi coquine… Arrivée la première, elle explore la salle de classe…Un monde magique se réveille… Chacun révèle ses secrets : les livres, le tableau, le journal du maître, le bureau… La sonnerie retentit… L’aventure commence ! À l’école Zoé ! est un spectacle de magie rythmé, visuel et très interactif qui émerveillera petits et grands ! À partir de 6 mois – durée : 30 min Petite surprise en fin de spectacle.

Adultes : 5 € – Enfants : 3 €

Spectacle de magie jeune public

2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T11:30:00

