A l’école du sport avec Bercy Village Bercy Village, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 juin au 10 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 7h à 0h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 2h

gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo et de l’Euro, Bercy Village se met au sport pour sa prochaine exposition : « À l’école du sport », en partenariat avec l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance).

Du 26 juin au 10 octobre 2021, les visiteurs de Bercy Village pourront découvrir une large sélection de clichés sportifs en noir et blanc reflétant l’esprit conquérant et enthousiaste d’une génération d’après-guerre.

Alors que cette saison estivale sera rythmée par deux grandes manifestations sportives – les Jeux Olympiques de Tokyo et l’Euro de football – Bercy Village célèbre également le sport et rend hommage à tous les sportifs et entraîneurs, hommes et femmes, dans une exposition photo.

À travers une sélection de 38 clichés en noir et blanc, Bercy Village offre une fabuleuse rétrospective des années 1945 à 1960. L’occasion pour ses visiteurs, qu’ils soient grands athlètes ou véritables aficionados, de (re)vivre de grands moments de sport et poser un regard nostalgique sur ces photos qui semblent figer dans le temps.

Dans cette exposition, Bercy Village et l’INSEP s’associent pour rendre hommage à une génération d’après-guerre qui perçoit le sport comme un moyen d’émancipation et de liberté dans un monde à reconstruire.

Expositions -> Photographie

Bercy Village 28 rue François Truffaut Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (114m) 6 : Dugommier (659m)



Contact :Bercy Village

Expositions -> Photographie

Date complète :

