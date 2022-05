A l’école du pont neuf, 24 juin 2022, .

A l’école du pont neuf

2022-06-24 – 2022-06-24

Une aventure du jeune Molière

Qu’est-ce qui a nourri Molière ? Où a-t-il tiré son inspiration ? Avant d’être le génie que l’on connaît, Molière, juché sur des épaules, admirait les diseurs de mots, les spectacles du théâtre de la foire et chantait les mélodies qui circulaient autour du Pont-Neuf. L’écrivain Pierre Senges nous ramène dans cet univers du Paris bouillonnant. Avec une histoire aussi cocasse que touchante, il fait revivre le jeune prodige et nous partage ses sensations, ses rencontres, ses premières créations. Après le succès des spectacles “Les enfants du Levant”, “Les poètes par Léo Ferré”, et “Le très petit Poucet”, Arnaud Marzorati et les Lunaisiens retrouvent les élèves du CRI de la Baie de Somme pour ce nouveau projet. Ce spectacle sera l’occasion d’une première collaboration avec les élèves du collège Ponthieu.

Réalisé dans le cadre de l’appel à projets d’action culturelle de la Drac-Préfet de la Région Hauts-de-France. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal des Lunaisiens. L’ensemble est aidé au conventionnement de la Drac – Préfet de la Région Hauts-de-France et bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais. Les Lunaisiens sont un ensemble associé à La Barcarolle Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer et en résidence au Festival des Abbayes en Lorraine.

dernière mise à jour : 2022-01-04 par