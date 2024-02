A l’école du bocage Coopérations fertiles Le Pavillon Caen, samedi 16 mars 2024.

A l’école du bocage Coopérations fertiles Le Pavillon Caen Calvados

Les acteurs engagés de la Suisse normande débarquent à Caen ! Réunissant le peuple des plaines et le peuple du bocage, cette rencontre propose d’interroger nos liens de l’amont à l’aval du bassin-versant de l’Orne.

Avec Estelle Derosne, Bocage Zéro Carbone, les représentant·es de la Coop des territoires, de la République Autonome du Bocage, ainsi que de Territoires pionniers et leurs invité·es.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16 19:00:00

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

