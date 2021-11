Villeurbanne Le Rize Métropole de Lyon, Villeurbanne A l’Ecole de l’Anthropocène 2022 Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

### « Faire école » à partir de l’anthropocène Pour la 4ème année consécutive, l’Ecole urbaine de Lyon (Université de Lyon) propose, durant une semaine, un espace novateur de débat public, ouvert à toutes et tous, autour de la question de l’anthropocène (cette époque que nous vivons où l’humain se révèle une force agissant irréversiblement sur la planète, provoquant une crise de son habitabilité). L’objectif de l’événement est le partage et le croisement des approches entre chercheurs, écrivains, artistes, penseurs, à travers une diversité de formats : débats, rencontres avec des écrivains, portraits d’espèces, cours publics, performances, balades, émissions de radio, débat-cinéma, programmation jeunesse, résidence d’artiste. Une université ouverte sur changement global, mêlant, à travers divers formats (cours publics, débats, ateliers, programmation jeunesse) les approches scientifiques, culturelles et citoyennes. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

