La ferme de Paris vous propose une fois par mois de participer à des chantiers participatifs dans sa forêt nourricière, le potager pédagogique, ou bien dans les allées épicerie. A chaque saison son chantier. Nous vous invitons à venir y participer. L’équipe de la Ferme de Paris vous propose chaque mois de participer aux journées permaculture. Rendez-vous vendredi 18 février de 9h30 à 16h30 pour participer au chantier de saison. Chaque participant.e doit remplir un formulaire. Le port du masque est obligatoire, ainsi que la présentation du pass vaccinal. Activité destinée aux adultes. Inscriptions ICI La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012 Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597#acces https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Atelier;Littérature;Photo;None

