A l’école de la permaculture Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris A l’école de la permaculture Ferme de Paris Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 27 octobre 2023

de 10h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit Chaque participant.e doit remplir un formulaire. Merci d’avance!

A chaque mois, la Ferme de Paris vous propose un atelier de permaculture de saison L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de participer à nos journées permaculture chaque mois. Rendez-vous vendredi 27 octobre de 10h à 16h pour participer à notre chantier de saison. Chaque participant.e doit remplir un formulaire. Inscriptions ICI Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2763?deco=brand

Ville de Paris A l’école de la permaculture Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ferme de Paris Paris latitude longitude 48.8222513246154,2.44491184089318

Ferme de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/