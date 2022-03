A l’école de la permaculture avec Joseph Chauffrey La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le tissu urbain de Paris invite à la créativité lorsque l’on souhaite cultiver sur son balcon, sa terrasse, au pied d’un arbre, dans un jardin partagé ou individuel… Comment optimiser l’espace en permaculture urbaine ? Joseph Chauffrey, permaculteur urbain est invité à la ferme pour répondre à ces questions. L’équipe de la Ferme de Paris vous propose chaque mois de participer aux journées permaculture : réalisation d’aménagements de saison qui permettent de s’initier aux principes de la permaculture. Ce vendredi 29 avril, nous mettrons la lumière sur la permaculture urbaine grâce à l’intervention de Joseph Chauffrey – expert en optimisation de l’espace et du rendement. Au programme : nous passerons d’abord un temps d’échange en salle sur les grandes questions liées à la gestion d’un petit espace à cultiver en agriculture urbaine, puis nous réaliserons un travail de réflexion et d’aménagement sur un des espaces de la ferme. Rendez-vous vendredi 29 avril de 10h à 16h30. Inscription ici La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012 Contact : lafermedeparis@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ Atelier;Balade;Gourmand;Nature;Sciences

