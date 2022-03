A l’école d’autrefois Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

du mardi 5 avril au samedi 14 mai à Médiathèque de Civaux

Replongez dans l’école de votre enfance; faites connaissance avec l’ecole de vos parents, de vos grands-parents. Reconstitution d’une salle de classe des années 50 : bureaux, tableaux, encriers, plumes et buvard, cahier et manuels d’écoliers… Avec d’anciennes photos de classes de l’école publique de Civaux

Gratuit

