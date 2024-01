A L’EAU LOLA Le Crès, mercredi 10 avril 2024.

A L’EAU LOLA Le Crès Hérault

Il est l’heure de se lever, il est l’heure de s’habiller, il est l’heure de manger, il est l’heure de rentrer, il est l’heure de dormir… Maintenant il est l’heure de se laver, dit maman.

Il est l’heure de se lever, il est l’heure de s’habiller, il est l’heure de manger, il est l’heure de rentrer, il est l’heure de dormir… Maintenant il est l’heure de se laver, dit maman.

Seulement Lola est très occupée à faire tout autre chose se déguiser, rêver, imaginer, aller à l’autre bout de la terre ; elle ne va quand même pas arrêter de jouer juste pour aller se laver ! En guise d’opposition, un éventail d’idées et d’actions surgissent résister, se cacher, s’évader, créer, faire semblant… Tout est bon pour échapper à l’inévitable aller se doucher. Et sans que personne ne s’en aperçoive, prise dans ses jeux, Lola disparaît… et réapparaît propre.

Durée 40 mn A partir de 2 ans EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:00:00

fin : 2024-04-10 11:40:00



L’événement A L’EAU LOLA Le Crès a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER