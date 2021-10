Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille À l’Eau Cubano: Pablo y su charanga La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 30 octobre à 19:00

Food, Salsa & Cocktails Après le succès des croisières cubaines cet été, l’équipe À l’Eau Cubano débarque sur terre à La Place des Canailles. Le concept reste le même, Salsa et Épicuriens ! 4 musiciens cubains en live + 6 stands de restauration où tout est fait maison avec amour et où vous pourrez déguster une cuisine du monde diverse et variée ! Le tout sera assaisonné de 2 bars : cocktails avec entre autres notre partenaire Havana et vins pour les plus raffinés. Pensez à réserver votre table dès maintenant à [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) ______________________________________________ ARTISTES ► Pablo y su charanga (CUBA) Live _______________________________________________________________ INFOS ● ENTRÉE SUR PLACE + verre de bienvenue: 12€ ● RÈGLES SANITAIRES : – Présentation du Pass Sanitaire à l’entrée – Pensez à vous laver les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique disponible sur place

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille

2021-10-30T19:00:00 2021-10-30T02:00:00

