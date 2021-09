A leaf – Célia Gondol, Nina Santes Théâtre d’Orléans, 21 septembre 2021, Orléans.

A leaf – Célia Gondol, Nina Santes

Théâtre d’Orléans, le mardi 21 septembre à 20:30

**Nina Santes est chorégraphe, danseuse et musicienne autodidacte. Célia Gondol, danseuse et plasticienne. Ces deux complices de longue date recréent ce concert chorégraphique à deux voix et quatre mains.** Entre musique, danse, performance et installation, de la voix chantée à la voix parlée, du langage intelligible au récit inventé, la pièce est un rébus dans lequel sont cachées des danses fréquentielles, des théories scientifiques et des fictions spéculatives. Bouche à bouche et nez à nez, elles conjuguent le féminisme et l’écologie pour replacer la tendresse et la fragilité au centre d’un monde qui s’évanouit ou d’un autre qui tarde à arriver. Ce spectacle hors du commun a le pouvoir de nous transporter hors du théâtre en cherchant à faire vibrer le corps du spectateur au son de chants magnétiques. Une belle invitation à entrer dans l’image par la matière sonore, pour une expérience immersive, invasive et envoûtante, un voyage, une spirale au plus proche de la sensation. − **La Fronde** Création 2016, recréation 2019 Conception, réalisation Célia Gondol, Nina Santes Consultants travail vocal Olivier Normand, Jean-Baptiste Veyret Logerias Collaborateurs artistiques Kevin Jean, Magda Kachouche, Elise Simonet Assistante artistique Tilhenn Klapper Réalisation castelet Chantal Rüest Conseil costume Maeva Cunci Création lumières 2016 Sylvie Mélis Création lumières 2019 Annie Leuridan Création sonore, régie son Nicolas Martz − **Mardi 21 septembre** 20h30 − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 20€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/a-leaf-59.html?article=2383) Durée 1h

